Тарья Турунен в рамках мирового турне "In The Raw" выступит с концертом в Тюмени

В Тюмени выступление состоится 26 сентября в клубе "Байконур". Билеты уже в продаже. Стоимость билетов: от 2000 до 6000 рублей.

Знаменитая финская певица, "валькирианский" голос которой стал залогом планетарного успеха группы Nightwish – Тарья Турунен приедет в Россию в рамках мирового турне в поддержку нового рокового альбома "In The Raw". Релиз альбома намечен на 30 августа 2019, а уже 12 сентября артистка отправится в тур по 10 городам России. Тарья посетит с концертами Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Пермь, Уфу, Екатеринбург и Тюмень. Жители нашей страны первыми услышат живое исполнение новых песен финской дивы в сопровождении рок-группы. Также артистка порадует поклонников хитами с предыдущих альбомов.

Жесткий и очень откровенный альбом "In The Raw" - седьмая по счету сольная работа Тарьи Турунен. Через три года после релиза "The Shadow Self" (2016) артистка выпускает роковый альбом, который, по ее словам, "как никогда ранее обнажает ее душу". Новый лонгплей раскрывает миру Тарью настоящую – ее истинную, очень уязвимую и одновременно агрессивную натуру. На пластинке громогласные металлические гитарные риффы гармонично переплетаются с валькирианским голосом Тарьи, подчеркивая его трехоктавную мощь. При этом тексты полны деталей из личной жизни. "Гитарный звук на альбоме очень прямолинеен, — отмечает Тарья. — Бьет не в бровь, а в глаз! Он идеален для сильного голоса, которому нужно, чтобы нечто не менее мощное стояло за ним".

При создании "In the Raw" артистка была вдохновлена известной поговоркой о золоте "Не все то золото, что блестит". "Не все золото обязательно блестит, — отмечает Тарья. — Когда мы думаем об этом благородном металле, то представляем что-то совершенное, утонченное, роскошь. Но ведь в своем естественном состоянии это грубый природный материал". Певица применила эту мысль к себе и к новому альбому. По аналогии, "In the Raw" олицетворяет врожденную агрессивную и одновременно уязвимую суть Тарьи. На новой пластинке ее утонченный и благородный академический вокал обрамляет грубое и тяжелое музыкальное ядро.

Лид-синглом к пластинке стала композиция "Dead Promises", выпущенная 30 апреля. В записи "In The Raw" участвовали Кристина Скаббиа из Lacuna Coil, Бьорн Стрид из Soilwork и Томми Каревик из Kamelot.

Тарья Турунен – одна из самых уважаемых и влиятельных персон финской музыкальной индустрии в мировом шоу-бизнесе. Ее академически подготовленный голос не только послужил ключом к успеху группы Nightwish, но и, по сути, стал олицетворением жанра "симфонический метал". За свою карьеру она выпустила 7 сольных пластинок, 5 концертных CD и DVD, в том числе классический, созданный в сотрудничестве с проектом Harus. Турунен стала первой зарубежной певицей, сумевшей продать более 20 000 копий своего альбома в нашей стране. Пластинка "My Winter Storm" поднялась на 11 строчку рейтинга "Billboard’s Top 100 European Albums", а Тарья была номинирована на премии "Echo Awards" и "Emma Awards". Всего продано свыше 900 000 копий сольных дисков Тарьи и более 3 миллионов копий альбомов, записанных в составе "Nightwish".

Организатор российского тура Тарьи Турунен – компания Ildar Bakeev Entertainment. С 2003 года она реализует проекты в областях классической, популярной и рок-музыки, а также театрально-акробатические шоу на всей территории России.