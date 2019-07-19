Тюменцам покажут отреставрированную "Иглу" с Виктором Цоем

Кадр из фильма "Игла"

15 августа в кинотеатре "КАРО 6 Колумб" в рамках проекта КАРО.Арт будет показана отреставрированная версия фильма "Игла".

"Игла" — модернистский и нужный фильм для переломного конца 80-х годов. Он собрал около 30 миллионов зрителей в кинотеатрах и стал лидером советского проката. Именно этот фильм укрепил Виктора Цоя в статусе голоса поколения. Открывающая картину песня "Звезда по имени солнце" была написана во время съёмок, а закрывающая — "Группа крови" — превратилась в рок-манифест. Для авторов и актёров это был настоящий эксперимент: первая полнометражная работа Рашида Нугманова, первая главная роль солиста группы "КИНО" Виктора Цоя и дебют на киноэкране солиста группы "Звуки МУ" Петра Мамонова. Исполнитель одной из главных ролей Александр Баширов — режиссер по образованию и сокурсник Рашида Нугманова по мастерской Сергея Соловьева.

Множество авторитетных изданий написали тогда о выдающемся стиле и смелости этого кино, его инновационном языке. Когда кино настолько синтезируется со своим временем, получается нечто большее, чем просто произведение. Виктор Цой стал незабвенной частичкой фильма, определившего кумира миллионов на годы вперед.

Журнал "Советский экран" назвал Виктора Цоя лучшим актёром 1989 года. Роль Моро стала его первой и единственной главной ролью в кино. Его Моро – романтический бунтарь, а бунтари всегда нужны зрителю.

Фильм прошел во всех кинотеатрах Советского Союза, собирая полные залы, несмотря на сложность тематики и при всей вероятности отправиться на полку, так и не дойдя до зрителя. "Игла" находится вне времени, как и сам Цой. Фильм по сей день вызывает ажиотаж из-за его искренности.

Рашид Нугманов, режиссер фильма "Игла": “Для нас это была не какая-то заказная работа, а часть жизни. Моей главной установкой для актёров была органичность. Виктора я попросил быть собой, ему не надо было ничего выдумывать, он обладал уникальной киногеничной внешностью и потрясающей пластикой. Мы оба были любителями альтернативной культуры, много говорили о кино и понимали, что хотим сделать нечто новое, сломать привычные шаблоны. При этом, подобно музыке Виктора, которую он писал для людей, чтобы любой мог исполнить её на своей гитаре, наше кино должно было быть близко и понятно каждому.

Картина вышла рискованная, новаторская во всех отношениях. Именно это и было востребовано временем. Молодёжь пошла в кинотеатры толпами и пересматривала фильм по нескольку раз. Благодаря "КАРО" сейчас "Иглу" смогут посмотреть на большом экране уже дети тогдашних зрителей, которые откроют для себя что-то своё”.

Максим Горбов, руководитель проекта КАРО.Арт: "Для нас особая честь показывать это кино в день памяти Виктора Цоя. Он – голос эпохи, легенда своего времени, а фильм "Игла" как нельзя лучше отражает это время. Об этом говорит и зрительский успех фильма в год его выхода на экраны. Московская премьера фильма состоялась 30 лет назад, но феномен "Иглы", как и самого Цоя, в том, что он близок и понятен современному поколению".

Показы пройдут в кинотеатрах "КАРО" в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

Билеты на показы доступны по ссылке.

КАРО.Арт – это специальный проект сети кинотеатров "КАРО" с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат. Подробнее здесь.