Дмитрий Осипов: диалог с населением важен в любой работе

Депутат Тюменской гордумы Дмитрий Осипов оценил ход комплексного благоустройства дворовой территории домов №№ 159-163 по Московскому тракту и обсудил планы по созданию сквера в данном микрорайоне.

Работы по благоустройству двора идут по графику. Сейчас рабочие оборудуют проезды во дворах, устанавливают бордюры, обустраивают парковку. С тыльной стороны домов уложен в два слоя асфальт, разбиты газоны, залита отмостка. Возле дома № 163 ресурсники меняют теплотрассу, сети водоснабжения и канализация в нормативном состоянии и замены не требуют. Еще предстоит сделать водоотведение, заасфальтировать внутридворовые проезды, доделать тротуары, смонтировать новое наружное освещение и установить малые архитектурные формы.

1 /4

После завершения работ у жителей домов появится место для отдыха. Дети и любители здорового образа жизни наверняка оценят многофункциональную спортплощадку: зимой на ней можно заливать каток, летом играть в футбол и волейбол.

По плану работы должны завершиться к 18 сентября, но представители управы Калининского округа отмечают, что сроки могут быть сдвинуты из-за реконструкции теплотрассы – проект пришлось корректировать уже во время работ.

1 /2

Когда реализуется тот или иной проект по благоустройству, возникает масса вопросов и проблем, связанных с определенными конфликтными или потенциально конфликтными ситуациями. Каждый этап проведения работ необходимо держать на контроле – как со стороны заказчика, так и со стороны жителей, депутатского корпуса и оперативно решать проблемы. Такой спорной точкой на данном объекте стал участок теплотрассы, которую по проекту планировалось проложить впритык к магазину, причем земля находится в собственности предпринимателя. Рассчитывающего на расширение площади помещений предпринимателя такое положение дел не устроило. "К нам обратился представитель малого бизнеса, чьи объекты находятся в непосредственной близости к территории, на которой происходит замена прежних сетей теплоснабжения. Собрались, обсудили и нашли компромисс. Если бы проект был реализован в первоначальном виде, нарушили бы права собственника. Диалог в момент производства работ позволил нам проблемные точки снять", – описал ситуацию заместитель председателя городумы Дмитрий Осипов.

Активное участие депутатов в решении подобных вопросов только приветствуется – оно позволяет выстроить коммуникации между жителями и подрядчиками, чтобы конечный результат был наиболее оптимальным, считает Дмитрий Осипов.

Помимо благоустройства дворов, депутат обсудил с представителями управы создание небольшого сквера у дома № 139 по улице Московский тракт. Пока подрядчик огородил все деревья, чтобы не повредить их во время основных работ. Участок будет разбит на несколько зон активности, появятся тропинки, асфальтовые дрожки, брусчатка, скамейки, качели, в зоне творчества планируется установить летнюю сцену. С проектом жильцы соседних домов могут ознакомиться уже сейчас – информация, схема зонирования отражены на специальном стенде. "Деревья нужно сохранить, провести омолаживающую обрезку. Теплотрассу поменять – дырка на дырке, и с канализацией разобраться, чтобы не пахла, – обратился с советом к депутату и представителям управы житель одного из домов. – Думаю, у нас будет хороший сквер, как за рубежом показывают, и горожане смогут приятно проводить в нем время".

1 /2

Это не первое обращение по поводу сквера от населения. "В октябре 2018 года в Калининском округе открылся первый досуговый центр "Диалог" для пенсионеров. Вот они как раз и выступили с инициативой установить в новом сквере летнюю сцену, чтобы желающие могли демонстрировать свое творчество, – рассказывает Дмитрий Осипов. – Мы провели работу с управой Калининского округа, жителями. Сохранность инструментов, аппаратуры пообещала обеспечить местная управляющая компания. Так в проекте появилась творческая зона. Уверен, что сквер станет точкой притяжения всего района".

Народный избранник порекомендовал представителю управляющей компании до начала основных работ в сквере собрать активное население микрорайона, чтобы тщательно разъяснить, какие конкретно работы и в какие сроки будут выполнены, услышать замечания и предложения от населения, сформировать инициативную группу жильцов и обозначить куратора, который будет оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Татьяна Тихонова