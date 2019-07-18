Тюмень за день: 18 июля

В Тюмени в День города пройдет Open Air и Hip-Hopfest
Масштабное действо развернется на тюменской набережной в День города, 27 июля. Весь вечер радовать зрителей будут танцевальные и музыкальные коллективы. Вход для всех желающих свободный.
В Тюмени начался детский "Музейный сезон"
Тюменское музейно-просветительское объединение 16 июля запустило летний каникулярный проект "Музейный сезон". В первый день работы смены ребята участвовали в мастер-классах и интерактивах.
Итоги популярного конкурса "Лучший кондитер Тюмени" подведут в в эти выходные
Итоги популярного конкурса "Лучший кондитер Тюмени" будут подведены 20 июля, в Международный день тортов. Абсолютно у каждого домашнего кондитера есть шанс принять в нем участие и получить призы от спонсоров.
В тюменской "Ребячке" измерят двигательную активность детей
Областной детский центр "Ребячья республика" запускает экспериментальный проект по мониторингу двигательной активности детей в условиях детского загородного центра. Запуск осуществляется на третьей летней оздоровительно-образовательной смене #МыПервые при поддержке департамента по молодежной политике и туризму Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Золотые луга" внедрили уникальную систему управления складом
Уникальную систему управления складом внедрил крупнейший на территории Западной Сибири и Урала производитель молочных продуктов – компания "Золотые луга". IT компания специально адаптировала программу "1С: WMS. Логистика. Управление складом" с учетом всех особенностей производства и поставки товаров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru