Знатоки сказки про Конька-Горбунка могут выиграть электросамокат

Игра по сказке "Конек-Горбунок" Петра Ершова проходит на сайте Конек-Горбунок.рф для того, чтобы претендовать на главный приз, участникам нужно ответить на 22 вопроса.

Интерактивная викторина проходит в рамках реализации партийного проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок".

По мнению координатора проекта, первого вице-спикера Тюменской облдумы, секретаря регионального отделения партии Андрея Артюхова, сказочный персонаж сказки, смышленый и веселый Конек-Горбунок – легенда детской литературы, уникальный бренд сибирской земли.

"Конек-Горбунок по популярности вполне может конкурировать с Дедом Морозом, его знают и любят во всех уголках мира, его сказки переведены на множество языков. Чтобы еще раз окунуться в сказочную атмосферу, созданную Петром Ершовым, мы запустили эту игру. Она приурочена к 75-летию Тюменской области и 185-летию первого издания сказки "Конек-Горбунок". Победители викторины получат призы", - пояснил Андрей Артюхов.

Участниками викторины могут стать дети от 6 до 13 лет, помощь взрослых не запрещена.

"Мы будем очень рады, если в игре поучаствуют не только жители Тюменской области, но и проживающие в других регионах и даже граждане иностранных государств. Хотелось бы, чтобы после игры у ее участников появилось желание приехать в Тюменскую область и посетить те места, где родился, жил и работал Петр Ершов", - отметил Андрей Артюхов.

Победитель сказочной викторины получит главный приз – электросамокат. Участников, набравших наибольшее количество баллов, ждут еще 30 других призов.

Для участия в конкурсе необходимо ответить на все вопросы игры, а затем поделиться результатом в социальной сети "Вконтакте" с хэштегом #горбунок72, в комментариях, указав имя, фамилию, возраст и место проживания. Страница "Вконтакте" на время конкурса должна быть открыта.

Сроки проведения конкурса – с 15 июля по 9 августа 2019 года. Победители будут объявлены 9 августа в прямом эфире в социальных сетях.