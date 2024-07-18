Путешествие в Тобольск и другие призы разыграют на фестивале "Счастье по-тюменски"

Фото - департамет общественных связей ТО

Масштабный семейный фестиваль в честь Года семьи - "Счастье по-тюменски" - в Тюмени проведут 3 августа в экопарке "Затюменский", зарегистрировавшиеся на него смогут поучаствовать в розыгрыше путешествия в Тобольск, экскурсии к стойбищу народов Севера и других призов.

На фестивале всех ждут творческие и кулинарные мастер-классы от лучших ресторанов города, спортивные игры и современные фотозоны.

"Организовать такой фестиваль — значит, вложиться в него в полной мере, чтобы жители и гости города не просто отдохнули от повседневной рутины, но и еще раз осознали, как иногда важно просто быть рядом с близкими, без условностей, без свалившихся на голову дел, которые требуют решения здесь и сейчас", — говорят координаторы мероприятия — Региональный центр "Семья" и Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Фестиваль состоится при поддержке Тюменской областной думы, департамента соцразвития Тюменской области, регионального отделения ООГО "Союз женщин России". Партнеры мероприятия: департамент культуры Тюменской области, департамент здравоохранения Тюменской области, департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, Дворец национальных культур "Строитель", ивент-агентство "Хохлома", ПАО "Сбербанк".

Официальная группа мероприятия - Фестиваль "Счастье по-тюменски".