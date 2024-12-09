Тюменец выиграл 60 млн рублей, не угадав ни одного числа в лотерее

Инженер-строитель из Тюмени в ноябре выиграл более 60 млн рублей в гослотерее "Всё или ничего" от "Столото", по условиям которой суперприз можно получить, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного.

Пресс-служьба Столото сообщает, что счастливчиком стал инженер Игорь из Тюмени, купивший билет за 200 рублей в мобильном приложении "Столото". Причем в марте этого года в лотерее "Рапидо Драйв" мужчина выиграл больше 7,7 млн рублей. После первой победы, он продолжил участвовать в розыгрышах в свое удовольствие и совсем не ожидал, что спустя 8 месяцев пополнит ряды уже лотерейных мультимиллионеров. Несмотря на выигрыши, Игорь не собирается менять работу и стиль жизни, второй выигрыш мужчина хочет добавить к отложенным средствам от первой победы и обеспечить стабильное будущее своим детям.

Согласно статистике "Столото", жители Тюменской области любят играть в лотерею и им весьма часто везет: с января по сентябрь этого года удачно купили более 1,9 млн билетов в разных лотереях компании, совокупная сумма выигрышей по ним составила около 1,5 млрд рублей. Больше прочих повезло в этот период десяти тюменцам, которые выиграли от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 10 счастливчиков стали лотерейными миллионерами, в том числе Игорь.