Николай Цуаанов вручил многодетным ялуторовчанам орден "Родительская слава"

Многодетной семье Кузьминых из Ялуторовского района полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вручил орден "Родительская слава". Церемония состоялась в Екатеринбурге 17 июля.

Указ о награждении государственной наградой за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей подписал президент России Владимир Путин.

У Веры и Николая семеро детей. Старшие сыновья Дмитрий, Михаил, Евгений и дочь Светлана уже создали семьи, работают, воспитывают своих детей.

Младший сын Александр служит в армии. Дочери Мария и Анна получили образование, занимаются любимым делом.

Семья Кузьминых - одна из самых крепких и дружных в районе, родители с детства прививали детям любовь к спорту. Несмотря на то, что ребята выросли и живут отдельно, семья много времени проводит вместе.

В 2016 году супруги были награждены региональными наградами: Вера Михайловна - медалью "Материнская слава", Николай Леонидович – медалью "Отцовская доблесть".

Губернатор региона Александр Моор неоднократно подчеркивал важность поддержки семейных традиций, института семьи, родительских забот о детях, их воспитании и образовании.

Как отмечается на сайте правительства региона, в Тюменской области из 240 тысяч семей с детьми 26,5 - многодетные.