Театральные "Сны улиц" в Тюмени пройдут по-новому

XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" в Тюмени будет двухдневным, и не только развлекательным, но и образовательным.

Фестиваль начнется 26 июля. В театральном центре "Космос" пройдут

спектакли тюменских молодежных театров и открытый интенсив от перформеров Аргентины и Германии.

Основная часть фестиваля пройдет на площади 400-летия Тюмени 27 июля. На четырнадцатых "Снах" выступят коллективы из Аргентины, Испании, Москвы, Самары и Тюмени.

Мастер уличного интерактива Loco Brusca из Аргентины познакомит зрителей с жанром "seriouscomedy", поднимет важные вопросы нашей жизни через юмор. Испанская группа Residual Gurus сыграет на инструментах, сделанных из сантехнических труб, жестяных банок, котелков и мусорных баков.

Впервые наш город посетит московский театр "Эскизы в пространстве", который представит невероятное визуальное шоу, созданное в соавторстве с учеником знаменитого художника Андрея Бартенева. Большие друзья фестиваля, виртуозы на ходулях – уличный театр "Пластилиновый дождь" из Самары. Театр "Мимикрия" представит спектакль по мифам и преданиям Древнего Египта.

Образовательной частью фестиваля станет арт-лаборатория по уличному театру для российских немцев. Итогом их занятий станет выступление с уличным перформансом на открытии фестиваля.

С каждым годом "Сны улиц" не только расширяет географию и репертуар, но и влюбляет в себя большее количество поклонников. Так, в 2018 году фестиваль объединил около 12000 зрителей. А за все время его проведения в нем приняло участие более 75 театральных коллективов из 40 стран.