Участники "Театрального морского боя" смогут приобрести дешевые билеты на спектакли

10:02 15 июля 2019
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В честь 162-го сезона Тюменский большой драматический театр проводит акцию "Театральный морской бой". С 15 июля по 15 августа зрители смогут приобрести билеты в театр за 162 рубля.

Ищите билеты "одно-, двух-, трех- и четырех-палубные". Места будут появляться ежедневно, в свободном порядке. Их нужно забронировать и выкупить в течение дня через кассу или сайт театра. "Корабли" акции находятся в партере и амфитеатре и отмечены темно-синим цветом. 

В акции участвуют спектакли: 

"Он, она, окно, покойник" – 24 августа, 28 сентября, 29 октября 

"Обыкновенное чудо" – 25 августа, 25 октября 

"Молодость" – 18 сентября 

"Стасик, играй!" – 19 сентября 

"Ромео&Джульетта" – 20 сентября 

"Ветер в тополях" – 21 сентября 

"Три товарища" – 22 сентября, 24 октября 

"Призраки" – 27 сентября 

"С любимыми не расставайтесь" – 27 октября 

"Ханума" – 30 октября 

"Смешные деньги" – 31 октября. 

Пиобретенные по акции билеты возврату и обмену не подлежат. напоминают в пресс-службе ТКТО.

Теги: Год театра , скидки , спектакли
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