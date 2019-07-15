Участники "Театрального морского боя" смогут приобрести дешевые билеты на спектакли

В честь 162-го сезона Тюменский большой драматический театр проводит акцию "Театральный морской бой". С 15 июля по 15 августа зрители смогут приобрести билеты в театр за 162 рубля.

Ищите билеты "одно-, двух-, трех- и четырех-палубные". Места будут появляться ежедневно, в свободном порядке. Их нужно забронировать и выкупить в течение дня через кассу или сайт театра. "Корабли" акции находятся в партере и амфитеатре и отмечены темно-синим цветом.

В акции участвуют спектакли:

"Он, она, окно, покойник" – 24 августа, 28 сентября, 29 октября

"Обыкновенное чудо" – 25 августа, 25 октября

"Молодость" – 18 сентября

"Стасик, играй!" – 19 сентября

"Ромео&Джульетта" – 20 сентября

"Ветер в тополях" – 21 сентября

"Три товарища" – 22 сентября, 24 октября

"Призраки" – 27 сентября

"С любимыми не расставайтесь" – 27 октября

"Ханума" – 30 октября

"Смешные деньги" – 31 октября.

Пиобретенные по акции билеты возврату и обмену не подлежат. напоминают в пресс-службе ТКТО.