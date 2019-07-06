В Тюмени обсудят историю современной драмы

Летняя кампания "Искусство вкусно" проходит в Молодежном театральном центре "Космос".

Первая лекция под названием "Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?" пройдет 9 июля в 18:00.

О том, что такое "новая драма", откуда это понятие берет начало, с чего началась современная драматургия, расскажет Александрина Шаклеева, театровед, член Ассоциации театральных критиков России, обсуждающий критик многих российских театральных фестивалей и лабораторий. Вход свободный, регистрация тут.

Проект "Искусство вкусно" проходит в Тюмени в июле и августе. Горожан приглашают на открытые читки, лекции, концерты, вечера поэзии, баттлы.