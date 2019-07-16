Ишимский театр показал тоболякам спектакль по пьесе Петра Ершова

Губернский музей в Тобольске стал местом встречи благодарных зрителей и артистов театра. В классической крытой летней беседке на территории садово-парковой зоны мемориального здания состоялся показ спектакля по пьесе Петра Ершова "Суворов и станционный смотритель" в исполнении труппы Ишимского народного театра "Зеркало".

Проведение культурно-массовых мероприятий под открытым небом в исторической части города является продолжением традиций, заложенных еще в XIX веке. Прилегающий к старейшему музею Сибири сад Ермака был и остается одним из любимых мест отдыха тоболяков. Сегодня Ротонда Губернского музея принимает официальные приемы и выпускные балы, концерты классической музыки и вечера поэзии, отмечают в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.