Почему важна своевременная вакцинация

Значительную часть болезней детского возраста составляют инфекционные заболевания, многие из которых протекают тяжело и могут привести к летальному исходу. Своевременная вакцинация серьезно снижает такой риск.

МЕДИНФО 72 подробно объясняет, почему своевременная и полная вакцинация – залог здоровья и крепкого иммунитета. Вакцинация – это, по сути, введение в организм препарата (вакцины, прививки), содержащего определенные дозы возбудителя болезни и способствующего созданию искусственного специфического иммунитета.

Встречаясь с ослабленными возбудителями болезней, лимфоциты в организме человека начинают вырабатывать особые белки, антитела, которые нейтрализуют болезнь. Перед допуском вакцины в массовое производство обязательно проводится ряд клинических исследований, подтверждающих безопасность и эффективность препарата.

Если возбудители вновь попадут в организм, антитела их "узнают" и уничтожат, что избавит человека от болезни. Если организм человека "не знаком" с попавшей в него сильной заразой, заболевание может протекать весьма тяжело. Однако такие антитела не вечны и живут определенный срок (в зависимости от вакцины), поэтому периодически возникает необходимость ревакцинации.

Также периодически появляются новые штаммы вирусов, что обуславливает, к примеру, необходимость регулярных прививок от гриппа. Первые несколько месяцев после рождения каждого человека защищает иммунитет его биологической матери. Однако вскоре молодому организму приходится справляться своими силами. Именно поэтому первые прививки ставятся человеку в младенчестве.

В Российской Федерации существует Национальный календарь профилактических прививок, состоящий из двух частей. В первую часть входит обязательная вакцинация от повсеместно распространенных инфекций: туберкулеза, гепатита В, дифтерии, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, гемофильной инфекции и ротавирусной инфекции (для групп риска), а также гриппа. Вторая часть включает вакцинацию по эпидемическим показаниям, против природно-очаговых и зоонозных инфекций. Всего их 16. Это, к примеру, чума, туляремия, сибирская язва, лептоспироз и другие. Прививки не гарантируют 100% защиту от той или иной болезни.

Однако своевременная вакцинация значительно снижает вероятность крайне опасных осложнений. Туберкулез без прививок может перерасти в туберкулезный менингит, начнется затяжное лечение, высока вероятность устойчивости болезни к антибиотикам. Устойчивой к антибиотикам становится и гемофильная инфекция. Гепатит В без вакцинации в детстве может стать причиной рака печени, а у 1% зараженный без прививок развивается молниеносная, летальная форма (в следствие энцефалопатии). У дифтерии вероятность летального исхода повышается на 10% у детей и на 20% у взрослых.

Коклюш без вакцинации может дать осложнение на дыхательную систему, летальность полиомиелита составляет 10%, а параличи остаются на всю жизнь и приводят к инвалидности. При кори без детских прививок летальный исход составляет около 20% смертности, при столбняке у новорожденных – 95% из-за паралича дыхательных мышц. И это касается всех болезней, от которых люди изобрели прививки, без исключения.

Крайне важной является и вакцинация против гриппа, в том числе, регулярная. Это вызвано еще и тем, что в присутствии штаммов гриппа становятся агрессивными и опасными многие слабые вирусы и бактерии, что можно спровоцировать возникновение другой инфекции или обострение хронических заболеваний.

Доказано, к примеру, что прививка от туберкулеза (БЦЖ) защищает 85% привитых детей от тяжелых форм этой болезни. Против столбняка вакцинация и вовсе является единственным средством профилактики. Вакцинация против дифтерии, рекомендована Всемирной организацией здравоохранения вакцинация для всех без исключения стран мира.

Союз педиатров России ратует за добавление в Национальный календарь прививок вакцин против пневмококковой инфекции, ветряной оспы, ротавирусной инфекции и папилломы человека (приводят к развитию рака шейки матки). По данным Роспотребнадзора, благодаря широкому охвату вакцинации только в России за год количество заболеваний корью в 4,8 раз, гепатитом В – на 16,1%, менингококковой инфекцией – более чем на четверть, на 25,4%. Впервые выявленный туберкулез – на 6,6%. Всё это – тысячи спасенных жизней благодаря своевременной и массовой вакцинации.

К сожалению, в России сложилось настороженное отношение к прививочным кампаниям благодаря публикациям некомпетентных СМИ, которые в погоне за тиражом и заработком исказили правду. На это наслаиваются и ошибки отдельных врачей, которые порой из лучших побуждений и по инструкции назначают полный спектр прививок, подчас не учитывая индивидуальных особенностей ребенка. Однако необходимо помнить: любая прививка в сотни раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает.

Вакцинация – единственная гарантия либо избежать серьёзного заболевания (с вероятностью более 90%), либо практически исключить шанс осложнений при болезни. Это великое достижение XX века, добавившее человечеству десятки дополнительных лет жизни.