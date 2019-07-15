Тюменцы сдают ГТО на пляже

15:39 15 июля 2019
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На базе отдыха "Верхний Бор" 13 июля стартовало новое направление проекта #спортивныйзаряд - "ГТО на пляже". В первый день проекта нормативы решили сдать около ста человек. 

#спортивныйзаряд – это бесплатные зарядки для всех желающих, которые проходят на различных площадках города по вторникам, пятницам и по выходным дням.


Нормативы ГТО все желающие могут сдавать на базе отдыха в ясную погоду каждые выходные  до 1 сентября. С 13:00 до 16:00 для этого работают на пляже  специалисты Центров тестирования "ГТО", у них же можно получить консультацию по возрастным требованиям.

В рамках проекта #ГТОнапляже проводятся мастер-классы от ведущих фитнес-клубов города. Так, в субботу на горячем песке зажигали тренеры фитнес-клуба WellnessFit&Spa. Они представили функциональную разминку и PortDeBras, мастер-классы по "Зумбе", боксу и Bodycombat. В воскресенье функциональную тренировку для отдыхающих проводили тренеры сети фитнес-клубов "Атлетик Джим".

Теги: ГТО , ЗОЖ
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