Тюменцы сдают ГТО на пляже

На базе отдыха "Верхний Бор" 13 июля стартовало новое направление проекта #спортивныйзаряд - "ГТО на пляже". В первый день проекта нормативы решили сдать около ста человек.

#спортивныйзаряд – это бесплатные зарядки для всех желающих, которые проходят на различных площадках города по вторникам, пятницам и по выходным дням.



Нормативы ГТО все желающие могут сдавать на базе отдыха в ясную погоду каждые выходные до 1 сентября. С 13:00 до 16:00 для этого работают на пляже специалисты Центров тестирования "ГТО", у них же можно получить консультацию по возрастным требованиям.

В рамках проекта #ГТОнапляже проводятся мастер-классы от ведущих фитнес-клубов города. Так, в субботу на горячем песке зажигали тренеры фитнес-клуба WellnessFit&Spa. Они представили функциональную разминку и PortDeBras, мастер-классы по "Зумбе", боксу и Bodycombat. В воскресенье функциональную тренировку для отдыхающих проводили тренеры сети фитнес-клубов "Атлетик Джим".