Юные геологи приняли участие в полевой олимпиаде

Региональная полевая олимпиада юных геологов состоялась в тюменском загородном детском центре "Энергетик". Около шестидесяти ребят в возрасте от 8 до 17 лет приняли в ней участие в рамках специализированной смены "Каменный цветок", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Благодаря олимпиаде ребята на целую неделю погрузились в мир науки о земле и не только. На торжественном открытии состязаний участников поздравили заслуженный геолог РФ, исполнительный директор НАО "СибНАЦ" Анатолий Брехунцов, заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн, депутат Тюменской областной Думы Владимир Ульянов, проректор Тюменского индустриального университета Людмила Габышева и другие.

Настоящему геологу приходится много времени работать в отрыве от благ цивилизации, поэтому весьма кстати навыки бывалого туриста, знание основ оказания медпомощи, выживания в природе.

Команды юных геологов смогли проверить себя как в ориентировании на местности, обустройстве стоянки, так и в более "профессиональных" навыках – умении собирать образцы породы, проводить шлиховое опробование и т.д. По итогам олимпиады лучшие команды получили кубки, дипломы и подарки от нефтегазовых компаний. Ими стали в старшей группе – команда "Малахит", в младшей – "Аметист".