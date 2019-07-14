Летние ремонтно-строительные работы полным ходом идут в Салаирке

Комфорт и цивилизация все больше внедряются в одно из отдаленных сел Тюменского района – Салаирку. Недавно ввели в эксплуатацию новую станцию водоочистки, теперь жителей ждут еще большие перемены, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Не менее значимые события у жителей села впереди – в ближайшее время будет произведен ремонт дорог, завершится капремонт многоквартирных домов и откроется первая тренажерная площадка.

Уже сейчас в домах заменены инженерные сети, более чем 70 процентов домов газифицированы и заработала станция водоочистки. Раньше срока, из-за урагана, снесшего крыши в августе прошлого года, в селе начался ремонт шести многоквартирных домов. В пяти домах сегодня обновляются инженерные сети и входные группы. Салаирская детвора ждет открытия новой спортплощадки, которая строится по итогам рейтингового голосования.

Шестнадцать современных тренажёров для занятия воркаутом и гимнастикой подобраны учителем физкультуры местной школы с 45-летним стажем работы. Спортплощадка напротив дома культуры, рядом со школой уже сейчас манит ребят как магнит. Официально открыть объект планируется к августу.

Обновления ждут в этом году и дороги муниципалитета. Планируется заасфальтировать 900 метров улицы Мира, в щебеночном исполнении – дорогу по улице Молодежная, а также переход между улицами Северная и Южная. В прошлом году были отремонтированы два километра областной дороги на въезде в село. Идут и другие работы по благоустройству: далеко слышен звук газонокосилки, а ребята из отряда главы собирают мусор и поливают цветы в парке.