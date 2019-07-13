ДК "Водник" приглашает юных тюменцев на занятия

Фото Сергея Елесина

Дом культуры "Водник" объявляет набор желающих освоить новые умения и приглашает записаться на занятия. Каждый может найти направление по душе – хореография, эстрадный и народный вокал, цирковая студия, театр моды, курсы кройки и шитья – этому и многому другому вы сможете научиться в студиях ДК. Также представлены такие необычные направления, как обучение фаер-шоу, где вы можете овладеть магией огня, школа блоггера, рисование на одежде и школа бардовской песни.

Для всех желающих проведут экскурсию по творческим студиям ДК "Водник", где вы можете попробовать различные направления и выбрать то, что больше приглянулось.Занятия начнутся уже в сентябре. Количество мест по некоторым направлениям ограничено.

Одно из направлений работы - театр моды "Клеопатра". Основан 1 сентября 2004 года под руководством Выхристюк Олеси Валерьевны, человека талантливого, неординарного, креативного. Театр моды сочетает в себе несколько видов искусства и творчества, направленных на создание художественных образов (костюмов), через режиссуру, показ, музыку и хореографию.

"Клеопатра" - это яркий, талантливый коллектив юных моделей, умеющий не только красиво двигаться на подиуме, но и проявляющий свои творческие способности с помощью уникальной коллекции одежды, музыки, актерского таланта. Участники театра моды неоднократно становились призерами и дипломантами международных, областных, городских конкурсов и фестивалей, а выпускницы театра моды - финалистками конкурсов красоты различных уровней. Любой желающий от 4 до 17 лет может прикоснуться к миру красоты и гармонии.

Еще одна студия, частью которой может стать ваш ребенок - эстрадно-цирковой театр "Бонифаций". Молодой разносторонний коллектив, предлагающий окунуться в мир искусства посредством акробатики, гимнастики, эквилибристики, жонглирования, фокусов, клоунады, пантомимы. Дети и подростки с 4 до 18 лет с легкостью осваивают все эти виды циркового искусства под руководством опытного руководителя театра Александра Юдина. Эстрадно-цирковой театр – это относительно новый жанр в нашем городе, поэтому успевайте – приходите к и вы, наверняка, станете звёздами театральных подмосток, сценических площадок и цирковых арен.

Если ваш ребенок любит танцевать, значит есть смысл записать его на танцы. К примеру, в хореографический ансамбль "Грация", основанный в 2007 г. Победитель множества конкурсов и фестивалей-смотров как городского, так и международного уровней. Основатель и руководитель хореографической студии "Грация" – Солонарь Юлия Анатольевна. В 2017 году коллектив получил звание "Образцовый любительский коллектив".

Любой желающий не зависимо от уровня специальных данных и хореографической подготовки в возрасте от 3 до 17 лет может стать полноправным членом коллектива. Разнообразный репертуар, техника исполнения, самовыражение и эмоции участников являются главной изюминкой "Грации". В копилке коллектива содержится разноплановые хореографические постановки, которые дают возможность коллективу участвовать в разных танцевальных номинациях: народный танец, эстрада, современное направление и стилизованно-народный танец.

Подробнее об этих и многих других студиях и можно узнать на сайте.

ДК "Водник" находится по адресу: ул. Судоремонтная, 1А

Подробности по телефону: 45-47-29, 45-47-26, 8-912-390-82-61 (Вайбер)