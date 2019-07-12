Тюменская прокуратура поддерживает конкурс, призывающий к безопасности детей на батутах

Фото: БФ "Золотое детство"

Прокуратура ЦАО города Тюмени выразила поддержку конкурсу "Безопасные батуты", запущенному благотворительным фондом "Золотое детство". Конкурс призван обратить внимание родителей и детей на соблюдение безопасности во время эксплуатации батутных аттракционов.

По данным травматолога-ортопеда областной клинической больницы №2 Александра Буксеева, только в 2018 году в приемное отделение детского стационара дети, получившие травмы на батуте, поступали практически каждый день. В летний период количество подобных травм заметно возрастает, причем подавляющее большинство пострадавших – дошкольники и ученики начальной школы, а самая распространенная на батутах травма – перелом позвоночника.

Схожая ситуация складывается и в нынешнем году. В Заводоуковске 9 июня на батуте у одного из торговых центров 6-летний мальчик сломал руку. Причина – нарушение владельцем аттракциона правил пользования надувным оборудованием. А в Тюмени этим летом в обновленном экопарке "Затюменский" все надувные батуты в настоящий момент работают незаконно.

По словам руководителя управы Калининского административного округа Владимира Кильтау, власти города борются с незаконными предпринимателями, выписывают штрафы и изымают оборудование, однако вскоре они появляются вновь и продолжают пользоваться популярностью у части горожан. Необходимость работы в данном направлении отмечают и представители прокуратуры Центрального административного округа.

"Прокуратура как надзорный орган, к сожалению, часто сталкивается с нарушениями законодательства, ведущими к травматизму детей. Мы систематически боремся с несанкционированными батутными аттракционами и проводим проверки предпринимателей, занимающихся этой сферой деятельности. Но сегодня в стране есть определенное количество бизнесменов, которые во главу угла ставят личный заработок в ущерб нормам безопасности, даже работая с детьми, и особенно это касается батутных развлечений. Незаконно работающие предприниматели часто меняют места дислокации. Многие нарушители не гнушаются нанимать на работу несовершеннолетних, чтобы уходить от ответственности. Но главная проблема в том, что родители даже не знают, что многие батуты работают без разрешительных документов", - отметила Алена Прохорова, старший помощник прокурора Центрального административного округа Тюмени.

Нередкой причиной трагедий на батутах является ненадлежащее крепление конструкции. Вместо надежных и тяжелых фундаментальных блоков сплошного сечения зачастую используются обычные колышки, иногда батуты попросту привязывают к близстоящим деревьям или кустарникам. При таком небрежном креплении батуты могут улететь при сильном порыве ветра вместе с веселящимися на них детьми.

Представитель прокуратуры подчеркнула, что разъяснение опасности использования батутов, установленных незаконно и без соблюдения должных норм, – одна из первостепенных задач в борьбе с детским травматизмом на батутах. Именно на это направлен творческий детский конкурс, запущенный в Тюмени благотворительным фондом "Золотое детство". Ведь, зная, как должен выглядеть работающий по всем правилам аттракцион, заботливые родители никогда не отпустят туда своего ребенка.

"Не все родители осознают, что на незаконно эксплуатируемом батутном аттракционе ребенок может получить тяжелую травму. Это настоящая проблема, особенно в летний период. Поэтому разъяснительная инициатива фонда "Золотое детство" в виде конкурса "Безопасные батуты" - своевременна, необходима и крайне актуальна", - резюмировала Алена Прохорова.

В творческом конкурсе "Безопасные батуты" могут участвовать ребята в возрасте от 3 до 18 лет. Формат творческой работы – свободный: это может быть рисунок, фотография, видеоролик, GIF-анимация, эссе (объемом не более 1 страницы), рассказы (объемом не более 3 страниц), стихи, инфографика.

"Мы постоянно боремся за уменьшение детского травматизма. Наша главная идея и цель – рассказать и детям, и родителям об опасностях, которые могут подстерегать ребенка на нелицензированном батутном аттракционе, чтобы у незаконных предпринимателей иссяк поток посетителей. Поэтому в рамках конкурса можно и нужно изображать и описывать те же колышки, неправильные крепления, безалаберных инструкторов – и обязательно указывать, что это недопустимо. Чтобы даже чисто визуально родители могли понять, какой батут небезопасен", - подчеркнул председатель благотворительного фонда "Золотое детство" Игорь Ракша.

Творческие работы в формате фотографий, инфографики, рисунков (фото или скан) необходимо добавить в фотоальбом страницы фонда "Золотое детство" в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Творческий конкурс "Безопасные батуты". Творческие работы иного формата следует присылать на электронную почту: zolotoedetstwo@gmail.com.

К каждой работе необходимо указать: ФИО, возраст, учебное заведение (детский сад, школа), краткое описание работы. Работы принимаются до 5 августа 2019 года. Подведение итогов конкурса состоится до 10 августа 2019 г.

Победитель конкурса, занявший 1 место, получит главный приз – часы Casio от партнера конкурса, галереи часов "Техномир". Призеры, занявшие 2 и 3 место, также получат ценные призы. Всем победителям и призерам вручаются дипломы и памятные подарки. Предусмотрены поощрительные призы.

Подробнее о конкурсе можно прочитать в положении.