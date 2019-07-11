Тюменские хирурги удалили у ребенка второй пищевод

пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Детские хирурги ОКБ №2 прооперировали девятимесячную девочку с удвоением пищевода — редкой врождённой патологией, крайне сложно поддающейся диагностике. Хирургическое лечение выполнено по малоинвазивной методике. Уже вечером в день операции ребёнок стал принимать питание через рот, через сутки полностью активизировался, а на пятый день малышка вместе с мамой отправилась домой.

Патологию - кистозное образование диаметром менее сантиметра - выявили во время планового медосмотра в поликлинике, когда Кате был всего месяц. Точный диагноз - инфрадиафрагмальное кистозное удвоение кардиального отдела пищевода - врачи Областной клинической больницы №2 установили с помощью компьютерной томографии с применением контрастирующего вещества. Тюменские врачи столкнулись с крайне редкой формой этой самой по себе нечастой врождённой аномалии. Так, профессор Юрий Соколов - заведующий кафедрой детской хирургии Российской медицинской академии последипломного образования и ведущий эксперт в мире в области патологий пищеварительного тракта у детей - за последние десять лет своей практики встречался с такой формой удвоения пищевода два раза.

Операция была просто необходима для сохранения здоровья маленькой девочки. Детские хирурги ОКБ №2 выполнили её лапароскопически - удалили аномальный пищевод, без повреждения основного пищевода через несколько небольших проколов в брюшной стенке. Следы от них были едва заметны уже в день выписки из стационара, а со временем ребёнку ничто не будет напоминать о перенесённом нелёгком лечении.

"Приятно знать, что даже очень сложные пороки лечатся здесь, в Тюмени, и родителям с детьми никуда не нужно выезжать, чтобы получить помощь. Моя девочка сейчас абсолютно здорова. Раньше была вероятность того, что по мере роста возникнут проблемы с дыханием и пищеварением. Теперь дочке ничто не угрожает", - поделилась мама девочки Галина Юрьевна.