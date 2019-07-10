Альберт Суфианов вручил дипломы с отличием выпускникам тюменского медколледжа

Фото пресс-службы ФЦН

Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, депутат Тюменской областной Думы, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова был приглашен на мероприятие, посвященное выпуску студентов тюменского медицинского колледжа.

Как рассказали в пресс-службе ФЦН, он вручил 18 дипломов с отличием специалистам, которые обучались сестринскому делу по очно-заочной форме и 7 красных дипломов медицинским сестрам по профилактической стоматологии.

"Для меня лестно и почетно вручать вам документы с отличием. Я разделяю вашу радость, еще один рубеж в жизни преодолен, рубеж серьезный. Вы теперь полноценные профессионалы. Ждем вас в нашем центре,но где бы вы не работали, выполняйте свой долг самоотверженно и помните, что прежде всего- пациент. У вас все будет в жизни хорошо, Бог вас будет охранять", - обратился к выпускникам Альберт Акрамович.

Всего в этом году в тюменском медицинском колледже получили дипломы с отличием 72 человека.