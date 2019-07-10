Запись онлайн-трансляции "Лета в Тобольском кремле" набрала 250 тысяч просмотров

ХI Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" прошел на Красной площади древней столицы Сибири 6 июля. Несмотря на непогоду, гала-концерт солистов Мариинского театра под открытым небом посмотрели более 3 тысяч зрителей. Насладиться пением артистов онлайн могли все жители России: прямая трансляция фестиваля шла в формате Full HD в пабликах телеканала "Тюменское время" и на 21 кнопке телевизора.

По данным пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения, к 10 июля запись с фестиваля "Лето в Тобольском Кремле" набрала более 250 тысяч просмотров. Концерт в социальных сетях посмотрели и продолжают просматривать более 50 000 зрителей со всей области, включая Югру, Ямал, Свердловскую и Курганскую области.