Бесплатный тест поможет тюменцам определить риски задержки речевого развития у детей

Разобраться, есть ли у ребенка риск задержки речевого развития, тюменским родителям поможет простая и бесплатная онлайн диагностика на портале учебно-практического центра "Эксперт". Проект реализуется в рамках гранта Департамента образования и науки Тюменской области.

Ответив на предложенные вопросы, родители поймут, стоит ли беспокоиться уже сейчас и обращаться к специалистам, или можно быть уверенными в том, что ситуация под контролем.

Для тех, кто получит результаты средних и высоких рисков, на портале есть возможность пройти бесплатный курс развивающих занятий с ребенком дома. Занятия подготовлены опытным логопедом и нацелены на домашнюю коррекцию речи, как вспомогательный инструмент в дополнение к посещениям специалистов.

Вместе с необычным героем, Мистером Энди, малыш будет выполнять гимнастику для языка, логоритмические упражнения, учить новые слова и понятия, делать интересные поделки, знакомиться со сказками. На видео-примере можно научиться делать элементарный массаж лица своему ребенку.

Школа ранней помощи учебно-практического центра "Эксперт" создана для тех мам, которые используют все возможности в развитии своего малыша.