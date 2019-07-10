622 многодетные семьи получили земельные участки в Тюменской области с начала 2019 года

В текущем году многодетным гражданам предоставлено 622 земельных участка - на 112 больше, чем в первом полугодии прошлого года. Всего с начала программы участки получили 8 042 семьи на 853 гектарах.
С начала реализации в регионе Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64 "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей" регионе принято на учет 13 420 семей. В первом полугодии свое право решили реализовать еще 94 семьи.
В 13 муниципалитетах обеспечены земельными участками более 90% поставленных на учет многодетных семей в своем районе, сообщается на сайте правительства региона.
Информация в разрезе муниципалитетов по состоянию на 1 июля 2019года выглядит так:
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