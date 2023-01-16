Тюменцам дали советы по выбору земельного участка

Выбрать подходящий участок горожане могут на публичной кадастровой карте.
В регионе продолжается реализация проекта Росреестра "Земля для стройки". По итогам 2022 года общая площадь земельных участков для последующего вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства составляет 300,35 га, площадь земель, в отношении которых начато их использование – 191,37 га, сообщает Мегатюмень.
- Проводимая работа имеет большое практическое значение и то, что она осуществляется на межведомственном уровне позволяет выполнять пространственный анализ территорий в различных направления и целях, главной из которых является жилищное строительство, - отметил председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Тюменской области Кирилл Колосов.
Данные о земельных участках и территориях размещаются на "Публичной кадастровой карте", благодаря чему потенциальный инвестор в режиме онлайн сможет оценить пригодные для строительства жилья земли.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru