Тюменцам дали советы по выбору земельного участка

19:28 15 января 2023
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Выбрать подходящий участок горожане могут на публичной кадастровой карте.
В регионе продолжается реализация проекта Росреестра "Земля для стройки". По итогам 2022 года общая площадь земельных участков для последующего вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства составляет 300,35 га, площадь земель, в отношении которых начато их использование – 191,37 га, сообщает Мегатюмень.

- Проводимая работа имеет большое практическое значение и то, что она осуществляется на межведомственном уровне позволяет выполнять пространственный анализ территорий в различных направления и целях, главной из которых является жилищное строительство, - отметил председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Тюменской области Кирилл Колосов.

Данные о земельных участках и территориях размещаются на "Публичной кадастровой карте", благодаря чему потенциальный инвестор в режиме онлайн сможет оценить пригодные для строительства жилья земли.

Теги: земельные участки
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