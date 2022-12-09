Более 400 многодетных семей Тюменской области получили выплаты вместо земучастков

Многодетные семьи Тюменской области могут выбрать, как воспользоваться льготой по получению участка под жилье: взять земельный участок или оформить целевую социальную выплату.

По состоянию на 1 декабря 2022 года земельными участками и выплатами обеспечены 83 % многодетных семей, принятых на учёт. За время действия программы 10 729 семьям предоставлены земельные участки, 437 семьей выбрали целевую выплату вместо земли.

Размер выплаты равен усредненной кадастровой стоимости участка в 10 соток в Тюменской области — сейчас это 386 350 рублей для семей с тремя детьми. За каждого ребенка после третьего выплачивается еще по 77 270 рублей.

С 1 января 2023 года размер среднего по области удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для ИЖС увеличится. Размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составит уже 401 260 рублей, а доплата за четвертого и каждого последующего ребенка будет 80 252 рубля.

Среди основных условий получения поддержки: воспитание в семье не меньше троих детей до 18 лет; как минимум один взрослый и все дети прописаны в Тюменской области; хотя бы один из взрослых официально нуждается в помещении.

Подробная информация об условиях получения поддержки и перечень необходимых документов доступны по ссылке.

Программа работает в рамках нацпроекта "Демография", в состав которого входит региональный проект Тюменской области "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований (по состоянию на 01.11.2022) представлена в таблице.