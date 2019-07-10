Тюмень за день: 9 июля

Фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019" собетет именитых спортсменов на берегу Туры

27 июля в День города в Тюмени на набережной реки Туры пройдет фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019". Жители и гости города станут свидетелями головокружительных трюков и смогут по достоинству оценить участие в фестивале лучших спортсменов со всей страны.

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе.

В Тюмени запущен конкурс, призывающий к безопасности на батутах

Тюменский благотворительный фонд "Золотое детство" запустил детский творческий конкурс "Безопасные батуты". Конкурс призван обратить внимание родителей и детей на соблюдение безопасности на батутных аттракционах.

Как выбрать вкусную и качественную клубнику?

Сезон ягод в самом разгаре, и горожане активно покупают ягоды у местных садоводов-огородников и в супермаркетах. Но как не наткнуться на некачественный товар? МЕДИНФО 72предлагает изучить рекомендации Роспотребнадзора по Тюменской области и уже с этими знаниями отправляться на поиски самой вкусной и свежей ягоды.

"Двуглавый Орел" принял участие в фестивале "Абалакское поле"

Фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" проходил в древней столице Сибири – Тобольске 6 и 7 июля. Непосредственное участие в знаковом событии приняли представители общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" во главе с его председателем Игорем Ракшой.

Уральский банк Сбербанка готов заключить с Тюменской областью ряд соглашений

На Иннопроме-2019 Уральский банк Сбербанка планирует подписать около двадцати соглашений о сотрудничестве. В первый день работы международной промышленной выставки такие соглашения заключены с администрацией Екатеринбурга, Уральским государственным экономическим университетом и Курганским государственным университетом, Уральской горно-металлургической компанией и компанией "Синара-Девелопмент".