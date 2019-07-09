"Двуглавый Орел" принял участие в фестивале "Абалакское поле"

Фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" проходил в древней столице Сибири – Тобольске 6 и 7 июля. Непосредственное участие в знаковом событии приняли представители общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" во главе с его председателем Игорем Ракшой.

Возрождение истории и традиций является на данный момент одной из главных задач нашего государства. В рамках фестиваля зрители смогли увидеть с чего начинается история нашей Родины. Организаторы попытались максимально погрузить гостей в эпоху раннего Средневековья, послужившего началом становления Руси, а также привлечь внимание туристов Тюменской области как к центру туризма и показать сохранение историко-культурного наследия Тобольска.

В этом году кроме традиционных площадок таких как турнир лучников, ярмарка раннего Средневековья, женское и мужское многоборье, показательные выступления клубов исторической реконструкции России, скандбол и другие, представили новые зрелища: организаторы набрали из туристов и реконструкторов команды и устроили сражение на мягких мечах, а также провели турнир копейщиков, реконструировали обряд средневековой свадьбы и организовали единую площадку, где реконструировали быт и ремесла Средневековья.

Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области тоже принял участие в фестивале. Директор департамента Андрей Пантелеев провел экскурсию для иностранных представителей туристических компаний на месте съемки фильма "Тобол".

На официальном закрытии фестиваля состоялось чествование клубов и награждение победителей турниров, таких как лучный турнир на скорость, мужское многоборье: шуточные состязания, связанные с мужским бытом Средневековья, а также самых зрелищных сражений воинов: "Круг чести", "Круг бесчестия", "Волчатник", "Парные бои в кругу".

Представители общества "Двуглавый орел" приняли участие в награждении. Участники получили достойные призы, среди которых настенные часы с символикой общества и многочисленные другие подарки.

"Двуглавый орел" отметил необходимость возрождения истории любых периодов, произведение реконструкции исторических событий времен древности и средневековья, а также проведение фестивалей такого уровня в Тюменской области.

Председатель общества "Двуглавый орел" Игорь Ракша подчеркнул, что необходимость проведения таких фестивалей и возрождение ценностей является неотъемлемой частью нашей культуры и формирования правильных взглядов подрастающего поколения, что поможет избавиться от влияния западных идеологий.

По его словам, пока есть фестиваль "Абалакское поле", который посетили около 10 тысяч человек, история всегда будет жива, а количество людей, тянущихся к истории, будет только расти.

"Воспитывая детей в правильных традициях, формировавшихся на протяжении веков, наше государство всегда будет сильным. Мужчины останутся мужчинами и будут защищать свой дом и семью, а женщины создавать тепло, уют и хранить домашний очаг. Сегодня настал тот момент, когда мы должны поддерживать любые мероприятия по реконструкции и возрождению исторических событий, чтобы не поддаться новым тенденциям и трендам, которые приходят к нам с Запада", — добавил Игорь Рафаэльевич.

Мероприятие посетил глава города Тобольска Максим Афанасьев. Максим Викторович лояльно относится к деятельности общества "Двуглавый орел", активно поддерживает возрождение ценностей и старается сделать так, чтобы история была неразрывна.