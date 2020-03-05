Через сто лет Масленица вернулась на Масловский взвоз Тюмени

Фото: Двуглавый орёл

Городской праздник "Широкая Масленица" состоялся в первый день весны на Набережной Туры, в районе Масловского взвоза – места для Тюмени сакрального, с высоким историческим и духовным значением. Масштабный светский праздник, участниками которого стали 15 000 человек, был пронизан исконно русскими традициями и народными забавами, а затем плавно перешел в трогательный концерт в честь Прощёного воскресенья, который состоялся в Богородично-Рождественском Ильинском монастыре при участии воспитанников детского пансиона.

Тюменское региональное отделение Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" приняло активное участие в массовых мероприятиях и поддержало организаторов, в особенности - мероприятия в Ильинском женском монастыре.

Руководитель тюменского отделения Общества "Двуглавый орел" Игорь Ракша выступил перед тюменцами с главной сцены праздника на Набережной, поздравил всех и поблагодарил за возвращение к ценностям Великой России, за уважение к русским традициям и неравнодушие к своей истории. На мероприятии был обозначен сакральный смысл возвращения Бога в Конституцию РФ как главного хранителя нашей страны со времен православной Руси.

Среди присутствующих он провел розыгрыш наручных часов от партнеров – галереи "Техномир", вручил множество других ценных призов, а затем пригласил всех на концерт, который подготовили игуменья Богородично-Рождественского монастыря, матушка Нина (в миру – Схулухия Марина Александровна) и воспитанники детского пансиона "Отрада".

Богородично-Рождественский Ильинский монастырь расположен в верхней части Масловского взвоза. Именно здесь почти пять веков назад была основана в Тюмень. Казаки на этом самом месте поставили маленькую деревянную церквушку, с тех пор в 1586 году началась история города. Масловский взвоз был тем местом, куда по реке Тура – главной водной артерии – стекались купцы и вели активную торговую деятельность. Здесь ступала нога и последнего Императора России Николая II.

"Именно на этом исторически важном месте собрались сотни тюменцев и гостей города, чтобы поучаствовать в большом празднике. Они прониклись атмосферой приобщения к истории, к русским традициям благодаря организаторам. А увидели истинную красоту и ангельскую чистоту души детей, которые подготовили для всех желающих выступление в Ильинском монастыре", - рассказал Игорь Ракша.

На празднике в монастыре всех ждало чаепитие в традиционном русском стиле – с самоварами и баранками. Гости могли принять участие в мастер-классах: они изготавливали белые цветы, которые являются символом традиционной благотворительной акции, основоположниками которой стала семья Романовых. А также своими руками мастерили ангелочков, которых отвозят в больницы Тюмени, чтобы поддержать болеющих детей.

Матушка Нина выступила с приветственным словом и поведала историю праздника и его духовный смысл: "Когда мы боремся с эгоизмом, то Бог посылает нам радость. Душа пропитывается этой светлой радостью, как губка. Масленица совпадает с седмицей перед Великим постом. Это время – отчет перед Господом. Мы просим прощения за все свои грехи, просим прощения перед близкими и друзьями. За этим и ходим в гости, а также делаем добрые дела и делимся любовью друг с другом", - отметила настоятельница монастыря.

Дети-сироты живут в пансионе при монастыре с 2004 года. За это время выпустили 23 воспитанницы, которые с успехом закончили Православную гимназию и обрели свое место в жизни. Многие из них потеряли своих родителей, их похитил враг – алкоголизм, наркомания. Но Божья матерь приютила их, а в монастыре их воспитали в традиционных ценностях.

"Мероприятие имело большой успех: дети провели два концерта – в 13 и 15 часов, так много было желающих посетить его. Многие выразили желание и дальше проводить значимые городские праздники именно на Масловском взвозе, когда светская, патриотическая часть организована на Набережной Туры, а духовно-нравственная – на территории монастыря", - прокомментировал Андрей Кириченко.

По его мнению, это может быть и празднование 9 мая, ведь Победы в Великой Отечественной войне не было бы, если бы не духовная сила наших воинов, которые отдали свою жизнь за Родину и Бога.

Возможно, в Тюмени удастся провести в таком формате Всероссийский день семьи, любви и верности – День святых Петра и Февронии.

Тюменское региональное отделение Общества "Двуглавый орел" при поддержке председателя общества "Двуглавый орел", зампредседателя ВРНС Константина Малофеева, митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, жителей Тюмени и Тюменской области, благодаря увековечиванию памяти Святой многодетной семьи планируют сделать Масловский взвоз главным духовным и сакральным символом народосбережения и сохранения всех семей России. А для этого – добиться высоких результатов по пропаганде истинных семейных ценностей не только среди тюменцев, но и среди россиян-туристов, которые приезжают в Тюмень в рамках проекта "Императорский маршрут", посещают Масловский взвоз и монастырь. А также среди всех, кто хочет знать свои истоки и воспитывать детей в ценностях любви к Богу и к Великой России.