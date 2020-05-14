В центре Тюмени может появиться новый фонтан

Фотография предоставлена фондом "Золотое детство".

На тюменских и федеральных порталах с информацией о вакансиях и поиске работы появилось объявление о найме профессиональной бригады для демонтажа здания в центре Тюмени. Как выяснилось, речь идёт о четырехэтажном каркасном сооружении, расположенном в Сквере сибирских кошек на улице Первомайской. После сноса этажерки планируется благоустроить территорию и, возможно, установить здесь фонтан.

Как рассказал директор ООО "Дуэт и К" Василий Клепалов, в 2002- 2005 годах были выделены два земельных участка для строительства общего объекта. Здание планировалось небольшой площади, с возможностью размещения в нем помещений благотворительного фонда "Золотое детство", но из-за ранней ошибки в назначениях земельных участков и серьезного ужесточения строительного и земельного законодательства после 2008-2011 годов завершить работы оказалось невозможным. Недостроенное здание долго простояло, так как необходимо было согласовать проект по его сносу. Это оказалось непросто: условия работы осложнялись большой стеснённостью и невозможностью использовать крупную технику.

"Нам необходимо было понять всю логистику демонтажа здания, и теперь проект находится на завершающей стадии согласования, идет окончательный этап экспертизы. Уже ведется установка ограждающих конструкций, закуплено необходимое оборудование: мощные компрессоры, бетоноломы. Не хватает только рабочей силы – бригады профессионалов, которая возьмется за несколько месяцев произвести демонтаж, чтобы заработать в это непростое кризисное время и при этом внести свой вклад в восстановление облика города и благоустройство сквера в самом центре Тюмени", - прокомментировал Василий Клепалов.

Он отметил, что разборка здания будет осуществляться фактически вручную, а затем разбитый бетоноломами щебень начнут вывозить на миниатюрной технике.

Разработкой проекта занимается ООО "Научно-проектное производственное объединение "Сибспецстрой-реставрация". Он включает демонтаж здания, благоустройство территории, охрану памятника архитектуры – расположенного рядом здания бывшей типографии.

На месте снесённой этажерки планируется построить подземную парковку и, по предложению фонда "Золотое детство" и регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл", поставить стилизованный фонтан, который станет еще одним местом для отдыха тюменцев и гостей города. Проект фонтана при этом нарисуют дети Тюмени.

Узнать подробнее о вакансии, требованиях к бригаде и условиях работы можно по телефону: +7 (908) 854-80-00.