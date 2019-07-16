Тюменцы прокатятся на двухэтажном автобусе и узнают о фонтанах города

Фото: ТМПО

Уникальная экскурсия "Операция H2O" (6+) на красном двухэтажном автобусе состоится 21 июля в 14:00. Старт от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

В воскресный день Тюменское музейно-просветительское объединение вновь порадует горожан интересной экскурсией. На этот раз организаторы предлагают жителям и гостям города отправиться в увлекательное путешествие под названием "Операция H2O". За необычным названием кроется экскурсия по фонтанам города. Во время поездки юные путешественники и их родители узнают, какую важную роль вода сыграла в истории Тюмени.

Участники увидят самые красивые фонтаны города, прогуляются вдоль реки Туры, примут участие в конкурсах и играх, увлекательном мастер-классе и даже встретятся с веселым персонажем. Стоимость билета: 300 руб. – 1 этаж, 400 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 200 руб. – 1 этаж, 250 руб. – 2 этаж.

Обращаем внимание, мастер-класс оплачивается дополнительно – 100 рублей к стоимости билета. Записаться на экскурсию можно по тел. +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.