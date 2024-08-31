На реке Миасс в УрФО открыли умный светомузыкальный фонтан

Умный плавающий фонтан появился в Челябинске на реке Миасс. Интерактивный водный комплекс торжественно открыли президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Высокотехнологичный фонтанный комплекс, размещённый на понтонах в акватории реки, имеет размеры 90 метров в длину и до 26 метров в ширину. Он выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых шоу, транслируя видеоконтент на водную гладь — размер водного экрана составляет 10 на 35 метров.

"Челябинск — потрясающий город. Я 6–7 лет назад был здесь, и сегодня я не узнаю Челябинск — он стал значительно краше и привлекательнее. У вас потрясающие город, перспективы и губернатор, с которым нам очень приятно работается в последние годы. И мы начали большое количество проектов, два из которых — "Школу 21" и умный фонтан — сегодня мы дарим вашему городу. Челябинск, в виде этого фонтана прими частичку сердца, частичку любви Сбера!"- отметил Герман Греф.

Алексей Текслер подтвердил, что за последние годы Челябинск стал краше, в нем обновляются и строятся дороги, благоустраиваются скверы, парки и набережные, а фонтан от Сбера стал новым его украшением:

Благодаря Сбербанку, благодаря Герману Оскаровичу, у нас в городе появился замечательный светомузыкальный фонтан. Это не просто украшение города, он будет нести и образовательную функцию. Мы с удовольствием будем гулять и смотреть на него. Желаю всем нам счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, чтобы счастливых и радостных моментов в нашей жизни было больше. Я считаю, что запуск сегодняшнего фонтана — один из таких моментов. Спасибо всем вам за любовь к нашему городу, за любовь к нашей родной области. Мы будем дальше вместе развивать наш регион и наш Челябинск.

Жители города считают, что с открытием фонтана прогулки по набережной станут еще приятнее и интереснее. "У нас в семье есть традиция: каждое воскресенье вместе с детьми идём на набережную. Мы с нетерпением ждали, когда здесь откроется новый современный фонтан. Это настоящий праздник для города — такого в Челябинске ещё не было. Теперь прогулки с семьёй станут ещё приятнее", - отмечает Олег Кузнецов. Его землячка Юлия Марченко говорит, что набережная — это душа Челябинска, а такой замечательный фонта делает Челябинск ещё более уютным и гостеприимным.

Фонтан в Челябинске стал тридцатым интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил разным городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте "Мрия" в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге, Орле, Смоленске, Пскове и на территории мастерской управления "Сенеж".