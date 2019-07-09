Тюмень за день: 8 июля

В Тюмени ко Дню города готовят насыщенную программу

Свое 433-летие Тюмень отметит 27 июля. Организаторы приготовили для жителей и гостей города более 20 площадок различной направленности. Событие пройдет под девизом"Тюмень — город наших побед!". Организатором праздника выступил МАУК "Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке департамента культуры администрации города Тюмени.

На "Тюменском бройлере" походит к завершению инвестпроект

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер", одно из крупных сельхозпредприятий Тюменского района, ввело в эксплуатацию еще один современный птичник — второй в этом году.

Тюменский заживляющий гель начали поставлять за рубеж

Тюменское ранозаживляющее средство "Цельгель" теперь доступно в городах юга России — Пятигорске, Ставрополе, а также на севере в Архангельске. Всего разработкой тюменских ученых на сегодня могут воспользоваться жители 26 российских городов.

Сертификат на сплав на байдарке разыгрывает "Афиша Тюмень"

На своей странице в социальной сети ВКонтакте "Афиша Тюмень" запустила розыгрыш сертификата на сплав на байдарке с Клубом Активного туризма (КАТ).

Деньги от детского спектакля о Тюмени пойдут на восстановление мастерской Шитовых

13 июля театральный центр "Космос" приглашает зрителей на спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень". Вход свободный, но каждый может оставить сумму, которую считает подходящей. Все собранные средства пойдут на восстановление мастерской реставраторов Шитовых, которая пострадала от пожара в апреле. Начало спектакля в 11 часов, регистрация тут.

В Тюмень придет жара — синоптики обещают до +34°C

Во вторник, 9 июля, в Тюмени также возможны небольшие дожди и до +22°C. В среду в городе облачно, без осадков, температура воздуха составит +27°C...+29°C. В четверг, 11 июля, в Тюмени максимум +27°C, во второй половине дня возможен небольшой дождь. В пятницу, 12 июля, +26°C и ясно.