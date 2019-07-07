Штаб ОНФ Тюменской области начал мониторинг навигации в медицинских учреждениях города Тюмени

Поликлиника № 17 стала первой, где активисты ОНФ, в рамках реализации федерального проекта "Бережливая поликлиника", приступили к проверке.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Тюменской области, общественники оценили варианты поиска наиболее распространенных мест посещения граждан: туалета; процедурного кабинета; кабинета флюорографии; кабинета раннего выявления заболеваний и кабинета неотложной помощи. Особенностью тестирования навигации стало выполнение задания без посторонней помощи. Каждый из участников получив бумажку с названием кабинет, засекал время на секундомере, и отправлялся на поиски.

Эксперт регионального штаба тематической площадки "Жилье и доступная среда" Роман Феденко отметил, что в ходе тестирования поликлиники есть несколько минусов. Во-первых, это отсутствие тактильных направляющих. Во- вторых, для человека с ограниченными возможностями движений, лифт оказался маленьким. В-третьих, не хватило расшифровки цветовой навигации на уровне глаз, а некоторые маршруты все – таки необходимо проработать и продублировать таблички с подписями кабинетов. Но, в целом, впечатления хорошие, поликлиника оснащена современной техникой, вежливым и отзывчивым персоналом".

В планах проверки еще 5 городских поликлиник и медицинских учреждений.

"Бережливая поликлиника" - совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации "Росатом". Его цель — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу.