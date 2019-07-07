"Афиша Тюмень" выбирает лучший зоопарк города

Паблик "Афиша Тюмень" запустил еще одно народное голосование в социальной сети ВКонтакте. Подписчикам и гостям группы предлагают выбрать лучший зоопарк Тюмени. Участников в опросе 10, голосование продлится до 18 июля.

В каком из тюменских зоопарков самое большое разнообразие животных? А где лучшие условия содержания? А, может, главное значение для вас имеет расположение и близость к дому? "Афиша Тюмень" предлагает вам выбрать лучший зоопарк города.

Принимайте активное участие и, может быть, именно ваш голос станет решающим. Голосование открытое, любой желающий может принять участие.

Среди участников десятка наиболее популярных зоопарков: Тюменский зоопарк на базе отдыха "Сосновый Бор", Ручной ZOOпарк (ТРЦ "Тюмень Сити Молл"), Живая планета (ТРЦ "Панама"), Теремок (ТРЦ "Колумб"), Мини-зоопарк на базе отдыха "Верхний Бор", Аллегро (Тобольский тракт, 15 км), У Лукоморья (д. Патрушева), Лимпопо (Прокопия Артамонова, 8), Солнечное ранчо (ТРЦ "Малахит"), Сороковая миля (хаски-центр).

Десятка лидеров была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Зоопарк, набравший больше всего голосов, будет награжден специальным дипломом от Афиши Тюмень, который станет знаком качества, присвоенным жителями и гостями города.

Также напоминаем, что в разгаре голосование за лучшую ветеринарную клинику города. Итоги подведут 11 июля.

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