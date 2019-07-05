"Лето в Тобольском кремле" может увидеть вся страна

14:06 05 июля 2019
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6 июля в Тобольске под открытым небом выступят артисты Академии молодых певцов Мариинского театра. Стать онлайн-зрителем главного события июля смогут жители разных  регионов России и стран.

Грандиозный праздник музыки покажут в прямом эфире и в хорошем качестве в интернете. Для проведения трансляции "Ростелеком" организовал оптический канал связи пропускной способностью 100 Мбит/с и обеспечил высокое качество передачи видео и звука. Интернет-каналы соединили передвижные телевизионные станции, расположенные на Красной площади в Тобольске с аппаратно-студийным комплексом ГТРК "Регион-Тюмень".

Специальный репортаж с Красной площади Тобольска и погрузиться в яркий мир фестиваля можно на сайте ГТРК "Регион-Тюмень".

 Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

Нам приятно и почетно оказать поддержку столь значимому для Тюменской области музыкальному событию. Цифровые возможности "Ростелекома" позволят приобщиться к уникальной атмосфере фестиваля "Лето в Тобольском кремле" людям из разных уголков Земли.

Теги: музыка , Ростелеком , Тобольск , Тобольский кремль , фестивали
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