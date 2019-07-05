"Лето в Тобольском кремле" может увидеть вся страна

6 июля в Тобольске под открытым небом выступят артисты Академии молодых певцов Мариинского театра. Стать онлайн-зрителем главного события июля смогут жители разных регионов России и стран.

Грандиозный праздник музыки покажут в прямом эфире и в хорошем качестве в интернете. Для проведения трансляции "Ростелеком" организовал оптический канал связи пропускной способностью 100 Мбит/с и обеспечил высокое качество передачи видео и звука. Интернет-каналы соединили передвижные телевизионные станции, расположенные на Красной площади в Тобольске с аппаратно-студийным комплексом ГТРК "Регион-Тюмень".

Специальный репортаж с Красной площади Тобольска и погрузиться в яркий мир фестиваля можно на сайте ГТРК "Регион-Тюмень".

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":