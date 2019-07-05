Топ мероприятий на 5 — 7 июля в Тюмени

Комедия "Шесть блюд из одной курицы" (18+)

Очень смешная, современная и трогательная история о Матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже "мальчика", и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

Когда: 5 июля в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 450 рублей

Психологическая игра "Важное о себе" (18+)

Игра проходит с помощью метафорических карт, ты получаешь получаете послание от своего бессознательного, от своего внутреннего мира, тем самым раскрывая в себе нечто, скрытое от разума. Требуется предварительная запись по телефону: 8 (905) 820-47-32.

Когда: 5 июля в 19:00

Где: ул. Республики 141, офис 305 "Душевная студия Лилии Русаковой"

Стоимость: 800 — 1000 рублей

Показ фильма "Карты, деньги, два ствола" (18+)

После выхода фильма Ричи в России называли исключительно "британским Тарантино", однако "Карты, деньги, два ствола" стали новым словом и в жанровом кино 1990-х – Ричи взял за основу криминальный фильм и сделал так, что шуток в нем оказалось не меньше, чем крови. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Когда: 5 июля в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Показ фильма "Молчание ягнят" (18+)

Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу Америки. ФБР, уверенное в том, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Старлинг встретиться с заключенным-маньяком, который мог бы объяснить следствию психологические мотивы серийного убийцы и тем самым вывести на его след.

Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектер, отбывает наказание за убийства и каннибализм. Он согласен помочь Клариссе лишь в том случае, если она попотчует его больное воображение подробностями своей сложной личной жизни. Такие двусмысленные отношения не только порождают в душе Клариссы внутренний конфликт, но и сталкивают ее лицом к лицу с помешанным до гениальности убийцей.

Когда: 5 июля в 19:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Трибьют группы "Сектор газа" (18+)

Традиционный летний концерт творчества группы "Сектор Газа" в исполнении тюменской группы "ПЕГАС", которая уже успела заслужить признание среди поклонников творчества Юрия "Хоя" Клинских.

Когда: 5 июля в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: от 400 рублей

Вечеринка MILLENIUM (18+)

Это когда школьники, передающие по блютузу треки Eminem'a, 50 Cent и Linkin Park взрослеют и ищут в интернете свежие работы XXXTentacion'a, Трэвиса Скотта и Childish Gambino. Приходи и стань свидетелем музыкальных метаморфоз от начала 2000-х до наших дней.

Когда: 5 июля в 22:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 200 рублей

XI музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" (6+)

В концерте примут участие: ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла Тюменской филармонии.

Когда: 6 июля в 18:00

Где: Тобольск, Красная площадь

Стоимость: 300 — 3000 рублей

Фестиваль "Ключ" (0+)

Городской ландшафтный фестиваль искусств - наследник тюменского праздника XVII-XX веков. В фестивале примут участие поэты, музыканты и фотографы. Художники и фотографы развесят произведения на ветвях старых деревьев, создав для гостей мероприятия лесную галерею.

На фестивале выступят поэты Анна Русс (Казань), Владимир Богомяков (Тюмень), Таня Скарынкина (Минск), Александр Самойлов (Челябинск), а также музыканты: композитор Сергей Ходыкин (Екатеринбург) GameGate (Санкт-Петербург), "Центральный гастроном" (Тюмень), "Комнатный музыкант di_di" (Тюмень), I-scream (Тюмень), "Мытищи" (Тюмень), Solar Zero (Тюмень) и другие.

Когда: 6 июля с 13:00 до 22:00

Где: овраг за музеем "Городская Дума" (ул. Ленина, 2)

Участие бесплатно!

Спектакль "Озорной гусенок" (0+)

Обаятельный гусёнок ни минуты не сидит на месте, его любопытству нет границ. Все дети любопытны, иначе как бы они осваивали мир? Желание деток всё попробовать, обо всём узнать побольше и побыстрее очень беспокоит старших, тех, кто за них в ответе. Случается так, что чрезмерная опека мешает юным любопытным созданиям. Но бывает и так, что без чьей-то помощи малыш может попасть в беду.

Когда: 6 июля в 10:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200 рублей

Выставка "Шекспир на все времена" (12+)

На выставке представлено более двухсот изданий из фондов библиотеки на русском и иностранных языках. Хронологический охват представленных книг – с 1901 года по настоящее время.

Когда: вплоть до 28 августа

Где: Тюменская областная научная библиотека им.Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)

Вход свободный!

Выставка "В предместье Андреевских озер" (0+)

Посетители познакомятся с историческими вехами заповедной земли у берегов живописных Андреевских озер. Музей-заповедник расположен на территории, где люди селились тысячелетиями.

Увлекательное путешествие познакомит участников с историей открытия археологических памятников, а также предметами культуры и быта наших предков (телега пожарная с бочкой, шайка с крышкой для бани, телеги, тачки, карусель "Гигантские шаги", качель). Гости представят традиционный жизненный уклад людей, населявших эту землю.

Когда: вплоть до 1 января 2020 года

Где: Археологический музей-заповедник (23 км федеральной автодороги "Тюмень-Омск")

Стоимость: 150 рублей для взрослой категории граждан, 50 рублей для школьников

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