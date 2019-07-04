Тюмень за день: 4 июля

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени откроется VR-выставка "72VR"

С 27 июля по 31 августа 2019 года в Историческом парке "Россия – Моя история" по адресу: ул. Орджоникидзе, 47 будет проходить VR-выставка об истории городов "72VR". Данная выставка приурочена к 75-летию Тюменской области и является подарком жителям нашей области.

В Тюмени создадут новые пункты "Скорой помощи"

Бригады "Скорой помощи" в экстренных ситуациях, при угрожающих жизни состояниях должны доезжать до пациентов в течение 20 минут. Однако в Тюмени еще есть районы,куда невозможно оперативно добраться из-за отдаленности места его нахождения, загруженности дорог. Росту интенсивности загрузки бригад способствует и развитие жилищного строительства как в городе, так и за его чертой.

Тюменские предприятия примут участие в ИННОПРОМ-2019

Центр поддержки экспорта Тюменской области организует участие представителей экспортно-ориентированных предприятий региона в 10-й Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019", которая состоится с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

"Афиша Тюмень" разыгрывает корзину вкусных и полезных продуктов от компании "Золотые Луга"

Корзину вкусных и полезных продуктов от крупнейшего переработчика молока Урала и Западной Сибири – компании "Золотые Луга" - разыгрывает "Афиша Тюмень" в социальной сети Instagram. Победитель получит корзину, в которую входит 15 наименований продукции, включая 4 вида сыра, творог, молоко, наринэ и многое другое.

Тюменцев приглашают на Царский Крестный ход в Екатеринбурге

"Двуглавый Орёл" и "Всемирный Русский Народный Собор" формируют паломническую группу в Тюмени для участия в Царском Крестном ходе, который состоится в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге.