На Грушинском фестивале споют 45 тюменцев

фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет с 4 по 7 июля в Самарской области на Мастрюковских озёрах. В этом году участие в нем принимают более 200 авторов-исполнителей со всех России.

Тюменскую область на фестивале представит делегация из 45 тюменцев, тоболяков и жителей Заводоуковска. Это лауреаты фестивалей 2019 года и прошлых лет, воспитанники детского медиа-холдинга "Академия радости". Возраст участников от 7 лет и старше.

В рамках фестиваля пройдет несколько сборных концертов, в том числе, посвященных 95-летию Булата Окуджавы, 85-летию Юрия Визбора и Аде Якушевой, 75-летию Сергея Никитина.

Эксклюзивные мастер-классы проведет профессор, заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, певица, основатель и вдохновитель студии современного вокала и концертного агентства "Максимум", лауреат Грушинского фестиваля Ирина Бархатова.

Взрослый и детский конкурсы пройдут в три тура. Лауреаты фестиваля авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени" переходят во 2-й тур автоматически, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.