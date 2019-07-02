Мисс Россия -2016 набирает команду для участия в тюменском полумарафоне

Фото: пресс-служба проекта

Победитель конкурса "Мисс Россия 2016", чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская набирает команду добровольцев для участия в благотворительной акции, которая пройдет в рамках тюменского полумарафона "Стальной характер – Автоград".

Участники акции 20 июля преодолеют одну из самых простых дистанций полумарафона. Стать частью команды Яны просто. Для этого достаточно прийти на легкоатлетический забег и встать в колонну бегунов на дистанцию 5 км, которую и возглавит Яна Добровольская.

Все, кто присоединится к ее команде, получат скидку от проекта "Стальной характер". Для ее активации необходимо ввести промокод "begi_sdobrom" во время покупки билета на сайте steelcharacter.ru. Средства от продажи билетов направят на поддержку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев Тюменской области.

В рамках проекта "Общие тренировки" программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл" по понедельникам с 19:00 проходят беговые тренировки с участием Яны Добровольской. Профессиональные тренеры объясняют всем желающим, как правильно бегать и избежать травм, преодолевая дистанцию.