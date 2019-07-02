Духовой оркестр раскрасил фестиваль "Жара" мелодичными композициями

Фото: Ирина Алькаева

Тюменский духовой оркестр выступил на самом жарком событии лета – фестивале "Жара". Классические композиции, саундтреки из фильмов и другие мелодии звучали на площади 400-летия Тюмени 30 июня.

Фестиваль "Жара" радовал тюменцев в течение двух дней. Праздник проходит уже второй год подряд, а его организаторами стали предприниматели. На мероприятии можно было ознакомиться с разнообразием местных ремесленников, представителями микро и малого бизнеса, а также открыть для себя новые товары и услуги в различных сферах.

Творческие композиции звучали в этот день с главной сцены. Раскрасил праздник Духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова. Музыканты выступили на фестивале в рамках проекта "Тюменское лето", инициатором которого стала энергетическая компания "СУЭНКО" при поддержке администрации города Тюмени.

"Музыкальное лето" - это подарок для горожан, чтобы прогулка летним воскресным вечером была еще приятнее.Каждое воскресенье до 1 сентября в 18 часов на площади 400-летия ТюмениДуховой оркестр будет играть для тюменцев и гостей города.