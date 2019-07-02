Тюменцы в субботу обменяются книгами и сдадут макулатуру

Общегородской книжный обменник откроется 6 июля возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2) и будет работать с 12 до 15 часов.
К обмену принимается художественная и научно-популярная литература, книги должны быть в хорошем состоянии. Плата за вход остается неизменной вот уже 14 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность.
По традиции на обменнике будет работать барахолка, по соседству волонтеры проведут сбор макулатуры.
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