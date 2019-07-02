Более 30 % исследованных клещей в Тюменской области заражены боррелиозом

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ведет мониторинг по активности клещей и советует жителям области снятых с себя насекомых исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в или Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии.

С начала эпидсезона 2019 года в лабораториях исследовано от населения 1 902 клеща. Антиген вируса клещевого энцефалита выявлен в 34 (1,8 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 632 (33,3 %) клещах.

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма – инфекция, которая передается при укусах клещей и попадании с их слюной в тело человека особого вида спирохет. Боррелиоз часто имеет рецидивирующее или хроническое течение, поражая нервную систему, кожные покровы, сердце и скелет. Особенно тяжело переносится взрослыми или стариками, но летальности от боррелиоза не зафиксировано.

В этом году в области обработано тыс. га (100 %) мест массового отдыха, территорий детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей в регионе не превышает среднемноголетних значений. Всем пострадавшим (не привитым против КВЭ) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.