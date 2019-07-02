Тюменский областной суд возглавил Вячеслав Антропов

Вступление в должность нового председателя в Тюменском областном суде состоялось 1 июля.

Указ о назначении Вячеслава Антропова председателем Тюменского областного суда на шестилетний срок полномочий подписал президент России Владимир Путин 19 июня текущего года.

Губернатор Александр Моор поздравил нового руководителя с назначением и поблагодарил за многолетнюю плодотворную работу Анатолия Сушинских, занимавшего ранее должность председателя облсуда.

Вячеслав Антропов в 1993 году окончил Свердловский юридический институт по специальности "Правоведение", работал в органах прокуратуры Курганской области, Челябинска. В судебной системе с мая 2004 года. Два года проработал мировым судьей, а в 2007 году назначен на должность заместителя председателя Ленинского районного суда Тюмени. С декабря 2013 года по настоящее время он работал заместителем председателя Тюменского областного суда.