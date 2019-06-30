Культурная афиша Тюмени на июль: "Лето в Тобольском кремле", "Театр Наций Fest" и детские спектакли в Театре кукол

В июле традиционно Тюменское концертно-театральное объединение отправляется в отпуск до сентября. Но несмотря на это ценители культурного отдыха все же смогут найти мероприятия по душе. Так, в начале месяца в соседнем Тобольске состоится фестиваль "Лето в Тобольском кремле", а Театр кукол в Тюмени порадует юных зрителей добрыми постановками. Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

С 29 июня по 7 июля в Тобольске будет проходить "Театр Наций FEST". В рамках фестиваля в июле состоится два показа спектаклей. 3 числа зрители увидят постановку "Наше всё... Нодар Думбадзе", а 7 июля спектакль "Снегурочка".

На сцене Дворца культуры "Нефтяник" приезжие актеры представят спектакль "Вокзал на троих". Смешная история о трех разных людях, вынужденных провести вместе несколько часов. "Вокзал для троих" — ярчайшая комедия характеров.В главных ролях Виктор Логинов, Олеся Железняк и Сергей Серов.

Одно из важных событий в культурной жизни региона - ХI фестиваль "Лето в Тобольском кремле". В этом году он состоится 6 июля в 18:00. Концерт пройдёт под открытым небом, на сценической площадке, расположенной рядом с историческим памятником архитектуры – Тобольским кремлем. Зрителями и гостями фестиваля станут более 2500 зрителей из Тюменской области и других регионов России. В программе – арии из самых известных опер русских и зарубежных композиторов.

До середины июля самых маленьких театралов города будут радовать постановками в Театре кукол. Ребята увидят сказочные истории про Айболита, Умку, Красную шапочку и других, уже давно знакомых всем персонажей.

Завершающим театральный сезон спектаклем в этом месяце станет "История любви" на сцене ДК "Нефтяник". Случайная встреча на парижском вокзале. Ей в Ниццу, ему в Страсбург. Казалось бы, совсем не по пути… Леон — молодой программист, Анита — костюмер в оперном театре. Неожиданная встреча вскружила голову обоим и переросла в страстный роман. Они безумно влюблены, и весь мир отныне воспринимается сквозь призму этой любви. Чем закончится эта история, вы сможете узнать 17 июля.

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