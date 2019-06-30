Областной центр профилактики и реабилитации помогает тюменским подросткам

Тюменский областной центр профилактики и реабилитации реализует программу "Содействие", в рамках которой работа ведется с 80 трудными подростками и еще не менее 160 людьми из их окружения. 5 июля на базе центра пройдет фестиваль, на котором для специалистов, участвующих в проекте, будут организованы мастер-классы, а также информационно-консультативные пункты.

Как рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, проект задействовал ребят, находящихся в конфликте с законом, в том числе склонных к употреблению психоактивных веществ. Специалисты центра стараются привлечь их к полезной деятельности, найти им занятие по душе.

В 13 муниципальных образованиях региона сформированы группы подростков, с которыми проведены психодиагностические тестирования, дающие возможность лучше понять индивидуальные особенности и разработать индивидуальные программы работы с каждым участником проекта. После этого они будут участвовать в деятельности "лабораторий" (спорта и оздоровления, творчества, психоэмоциальной разгрузки и т.д.).

На фестивале будущие участники "лабораторий" получат опыт занятий по интересам, спортивных игр и творчества. Реализация проекта "Содействие" осуществляется при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)