Тюменцам разъясняют правила перевозки животных в транспорте

В период отпусков актуальным становится вопрос перевозки домашних животных на поезде и в самолете. Тюменцев предупреждают, что в разных авиакомпаниях правила могут отличаться, поэтому лучше уточнить все нюансы по телефону.

Обычно в самолетах собаки и кошки весом до 8 кг могут перевозится в салоне в специальном контейнере. Животные потяжелее - в грузовом отсеке, исключение составляют лишь собаки-поводыри. Но учтите, что у разных авиакомпаний разнятся и правила перевозки животных, например, некоторые запрещают перевозку в салоне крыс и птиц, сколько бы они ни весили.

Каждому питомцу необходимо ветеринарное свидетельство международного образца и паспорт животного с прививками, оба этих документа можно оформить в ветеринарной клинике. Правда, если вы путешествуете по России, эти документы можно не делать на домашних, служебных, декоративных животных. При условии, что их владелец не будет меняться в пути и вы везете их не с целью осуществления предпринимательской деятельности. Но, в целях контроля передвижения зверей, необходимо сделать отметку об их провозе на воздушном транспорте.

В поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак и птиц можно провозить не более одного питомца на один билет, и не более двух животных на это место сверх установленной нормы провоза ручной клади, при этом они должны находиться в переноске. Мелким считается питомец, которого можно провезти в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см.

Крупным собакам необходим намордник и поводок. Оформить перевозочные документы можно на сайте РЖД. Обязательно также соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне. Перевозка по России мелких домашних животных в поездах дальнего следования российских перевозчиков осуществляется без предъявления ветеринарных документов.

Исключение - собаки-проводники для инвалидов, на них не нужно оформлять перевозочные документы. При этом поводырь должен иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого сопровождает, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".