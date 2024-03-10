В тюменском центре реабилитации обитают экзотические животные

Три скунса живут в центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья" в Тюмени. Двух самок и одного самца забрали у неблагополучных владельцев. Одному зверьку пришлось сделать серьезную операцию.

"У двух зверей были серьезные заболевания. Самка перенесла тяжелую операцию в раннем возрасте. Наши врачи — молодцы. У самки все пазухи, внутреннее ухо было заполнено гноем. Делали операцию на такой маленькой мордочке. Ветеринары выполнили пластику носовой перегородки для нормализации дыхания. Последовало долгое восстановление. Наблюдалась дезориентация, так как пришлось удалить заполенненые гноем косточки внутреннего уха. Глаз был парализован, не закрывался, не двигался. Все восстановилось, теперь все хорошо", — рассказала ветеринарный врач центра Татьяна Усламина.

Также в центре реабилитации на протяжении трех лет проживает семья енотов. Двух особей Тори и Тиффани специалисты "У Лукоморья" забрали у пожилой женщины, которая хотела построить бизнес на диких зверях, но не смогла справиться. Еще одного енота привезли в центр реабилитации из контактного зоопарка. Как отмечают сотрудники "У Лукоморья", за три года пребывания животных здесь наблюдается большой прогресс: они стали почти ручными, - сообщает Тюменская линия.

У специалистов центра накоплен большой опыт выхаживания диких и экзотических животных. Так, недавно заболел зуб у кенгуру Беннета. "Наши врачи провели операцию по экстракции. Было длительное лечение, так как было осложнение с абцессом. Месяц животное лечили антибиотиками. Сейчас все хорошо, сделали контрольную компьютерную томографию", — добавила Татьяна Усламина.