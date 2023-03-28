В центре Тюмени днем по деревьям разгуливала куница

21:34 27 марта 2023
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Житель Тюмени утром на одном из деревьев в парковой зоне на улице Орджоникидзе обнаружил зверька, похожего на соболя, которого атаковали вороны, решил, что бедолагу нужно спасать и вызвал на помощь сотрудников МЧС России.

К людям зверек тоже не хотел спускаться и перебежал на верхушку березы на противоположную сторону улицы. Прибывший специалист охотслужбы сообщил, что это куница, скорее всего, домашняя  и ее состояние не вызывает опасения, потому спасатели уехали заниматься более важными делами. 

Теги: животные , МЧС
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