В центре Тюмени днем по деревьям разгуливала куница

Житель Тюмени утром на одном из деревьев в парковой зоне на улице Орджоникидзе обнаружил зверька, похожего на соболя, которого атаковали вороны, решил, что бедолагу нужно спасать и вызвал на помощь сотрудников МЧС России.

К людям зверек тоже не хотел спускаться и перебежал на верхушку березы на противоположную сторону улицы. Прибывший специалист охотслужбы сообщил, что это куница, скорее всего, домашняя и ее состояние не вызывает опасения, потому спасатели уехали заниматься более важными делами.