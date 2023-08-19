День бездомных животных отмечается сегодня

Всемирный день бездомных животных отмечают в 2023 году 19 августа. Эта дата напоминает о том, что есть повод задуматься о проблеме бездомных животных.

Благодаря программе ОСВВ ("Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат"), действующей в Тюменской области, бездомные животные размножаются нечасто и их число на улицах города снизилось. Большинство их своевременно стерилизованы и помечены биркой.

По словам заместителя главы Тюмени Владимира Кильтау, в 2020 году было отловлено 2223 собаки и кошки, а в 2022-м их стало 1 575. Это, по его мнению, говорит о снижении количества животных без владельцев на улицах нашего города по причине полномерной реализации программы ОСВВ.

Чтобы стерилизовать приблудившееся животное, достаточно вызвать отлов, который заберет собаку, стерилизует и обработает, а после выпустит примерно в этой же локации, и пес вернется на место, где его кормят. Но почему-то этим прикармливатели обычно не озабочены. А когда у бродяжки рождаются щенки, начинаются проблемы.

На сегодняшний день в группе "КОТиПЕС72" 26 кошек и котов и 10 котят, подобранных новорожденными отдельно в мусорных баках города Тюмени, а также 11 собак. 6 новеньких кошек добавились буквально вчера. Взять животное – это нести ответственность на протяжении всей его жизни, сообщает Тюменская область сегодня.