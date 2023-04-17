Вагайские медвежата-сироты пройдут реабилитацию в Тверской области

Спасённые в Вагайском районе Тюменской области мишки-сироты Ермак, Тайга и Лайма 15 апреля отправились в длительное путешествие в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область, передача косолапых прошла в Кирове 16 апреля.

В Тверской области медвежата продут адаптацию к дикой природе научатся сами добывать пищу и после этого вернутся домой, в сибирские леса.

Сотрудники центра сообщают, что медвежата переносят дорогу вполне сносно, едят хорошо и лишь изредка из их транспортировочного домика доносятся возгласы неудовольствия – хочется вовсю носиться и играть. "Уже скоро тройня окажется в своих лесных владениях, где они смогут без ограничений скакать, играть, бегать, лазить по деревьям до тех пор, пока они на них не нападет медвежий детский сон – ведь хоть они и медведи, но пока еще очень маленькие", - отмечается в группе Центра спасения медвежат-сирот в Вк.